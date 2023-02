Bei Holdorf ist ein Autotransporter auf der A1 verunglückt. Foto: NWM-TV up-down up-down Autotransporter umgekippt Wieder freie Fahrt auf der A1: Lastwagen bei Holdorf erfolgreich geborgen Von Martin Schmitz | 24.02.2023, 17:39 Uhr | Update vor 6 Std.

Auf der Autobahn A1 ist schon wieder ein Lkw verunglückt, diesmal in der Nähe von Holdorf. Für die Bergung musste die A1 in der Nacht von Freitag auf Samstag in beide Richtungen für sechs Stunden voll gesperrt werden.