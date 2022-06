Die Entscheidung des Gemeinderats sei am Donnerstagabend nach langer Beratung gefallen, teilte Bürgermeister Christoph Lührmann (CDU) am Freitag auf Anfrage mit. Ob der beschlossene Antrag tatsächlich gestellt werde, hänge davon ab, wie sich die Versicherung der Gemeinde dazu äußere.

Wie berichtet, waren der Gemeinde 390000 Euro öffentliche Fördermittel für den Bau ihrer Kinderkrippe entgangen, weil der Antrag dazu liegen geblieben war und die Landesbehörden nicht fristgemäß erreichte. Eine Klage gegen diese Entscheidung vor dem Verwaltungsgericht Osnabrück verlor die Gemeinde kürzlich.

Die Gruppe SPD/Grüne beantragte daraufhin eine öffentliche Debatte in einer Gemeinderatssitzung am Donnerstag und legte der Verwaltung einen Fragenkatalog dazu vor.

In der Ratssitzung erklärte Lührmann dann, der Anwalt der Gemeinde rate „aus prozesstaktischen Gründen“ zu nicht öffentlicher Beratung. Außerdem sei Persönliches betroffen.

Martin Brinkmann, Samtgemeindebürgermeister und Gemeindedirektor, fügte hinzu, es laufe „ein Verfahren“, ,deshalb gelte für ihn ein „Mitwirkungsverbot“. Er habe sich immer um „Transparenz“ in der Angelegenheit bemüht und darum, den Schaden zu beheben. „Es ist nicht alles optimal gelaufen“, sagte Brinkmann. Am Freitag bestätigte der Landkreis Osnabrück Untersuchungen gegen Brinkmann als Bürgermeister der Samtgemeinde Neuenkirchen und als Gemeindedirektor der Gemeinde Neuenkirchen in Sachen Krippenbau.

Zum Gerichtsstreit und den Fragen von SPD und Grünen nahm dann Andreas Lanwert von der Neuenkirchener Samtgemeindeverwaltung Stellung. Demnach habe die Gemeinde eine kleine Chance, ein Berufungsverfahren in Gang zu bringen, das sie vielleicht auch gewinnen könne. Bisher seien ihr etwa 15000 Euro Prozesskosten entstanden. Dass ihr die eingeplanten knapp 400000 Euro an Einahmen bislang entgangen seien, habe nicht dazu geführt, dass die Gemeinde neue Schulden aufnehmen oder auf andere Projekte habe verzichten müssen. Ob der Landkreis Osnabrück einspringe und das Projekt nachträglich fördere, sei offen, ebenso, ob eine ältere Vereinbarung der Gemeinden Neuenkirchen, Voltlage und Merzen zur Aufteilung von Krippenfördermitteln von der Gerichtsentscheidung betroffen sei.