Abschluss in der Reithalle Schmucker Erntedankumzug rollt am Sonntag durch Neuenkirchen Von noz.de | 06.10.2023, 15:43 Uhr Wie schon beim Ernteumzug 20218 freuen sich die Organisatoren der Landjugend Neuenkirchen auf viele geschmückte Wagen. Archivfoto: Björn Thienenkamp

Seit Wochen bereitet sich die Katholische Landjugendbewegung (KLJB) Neuenkirchen auf den großen Ernteumzug vor, den sie alle fünf Jahre organisiert. Am Sonntag, 8. Oktober 2023, ist es nun endlich wieder so weit. Zuvor lädt die Landjugend zur Erntedankmesse am Samstag ein.