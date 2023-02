Pinsel und Spachtel statt Messer und Gabel: Die Ausstellung „Ma(h)lzeit – das Auge isst mit“ ist ab sofort in der Dorfküche Voltlage zu sehen. Foto: Miriam Heidemann up-down up-down Augenschmaus in Bildern und Objekten Künstlergruppe „10 x anders“ stellt in Voltlager Dorfküche aus Von Miriam Heidemann | 06.02.2023, 11:47 Uhr

Für die nächsten Wochen wird es bunt in der Dorfküche der Overbergschule in Voltlage. Hier präsentieren sechs Künstler der Neuenkirchener Künstlergruppe „10 x anders“ ihre Werke. Am vergangenen Sonntag wurde die neue Ausstellung unter dem Titel „Ma(h)lzeit – das Auge isst mit“ eröffnet.