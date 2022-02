Bundesweit bewegt der russische Angriff auf die Ukraine die Menschen. In Berlin gab es am Samstagabend eine Mahnwache vor der russischen Botschaft. FOTO: dpa/Annette Riedl Keine Sprechstunde am 28. Februar 2022 Krieg gegen die Ukraine: Neuenkirchener Hausärzte wollen Solidarität zeigen Von Christian Geers | 27.02.2022, 11:04 Uhr

Tausende Bundesbürger haben am Wochenende ihre Solidarität mit den Menschen in der Ukraine bekundet. Auch Hausärzte in Neuenkirchen wollen am Montag, 28. Februar 2022, symbolisch ihre Unterstützung für das von Russland angegriffene Land zeigen.