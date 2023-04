Safet Dzinic (rechts, hier im Spiel gegen Bramsche) traf doppelt in Voltlage. Archivfoto: Rolf Kamper up-down up-down QSC klettert auf Platz vier Kreisliga: SG Voltlage und BW Merzen verlieren ihre Heimspiele Von Matthias Benz | 28.04.2023, 17:59 Uhr

In der Fußball-Kreisliga mussten am Donnerstagabend sowohl Merzen als auch Voltlage Heimniederlagen einstecken. Am Sonntag wollen die Löwen es gegen Bersenbrück II besser machen.