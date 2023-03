Die SG Voltlage würde gerne drei Punkte in Neuenkirchen stehlen. Archivfoto: Rolf Kamper up-down up-down Spiele unter der Woche ausgefallen Kreisliga-Derby: Kann Voltlage die Eintracht noch einmal ärgern? Von Matthias Benz | 10.03.2023, 13:03 Uhr

In der Fußball-Kreisliga stehen sich am Sonntag, 12. März 2023, Eintracht Neuenkirchen und die SG Voltlage gegenüber. Nach dem 3:0 im Hinspiel will die SGV erneut den Nachbarverein ärgern.