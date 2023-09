Anmeldefrist läuft ab Fernsehmoderatorin Lisa Ortgies kommt zum Kreislandfrauentag in Merzen Von Miriam Heidemann | 29.09.2023, 12:48 Uhr Zu Gast beim Kreislandfrauentag in Merzen ist Lisa Ortgies, Moderatorin der Sendung „Frau tv“. Foto: Andrea Küppers up-down up-down

Der Kreisverband der Landfrauen Bersenbrück lädt alle zwei Jahre zum gemeinsamen Kreislandfrauentag ein. Am 12. Oktober 2023 kommen die Landfrauen in der Schützenhalle in Südmerzen. Den Festvortrag hält Moderatorin Lisa Ortgies.