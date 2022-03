Einige Partie werden wahrscheinlich auch an diesem Spieltag wieder der Corona-Pandemie zum Opfer fallen. (Symbolbild) FOTO: Rolf Kamper Derby: Schlichthorst in Merzen Kreisklasse-Fußballer aus Ankum und Berge verpassen Befreiungsschlag Von Jürgen Schinke | 17.03.2022, 17:54 Uhr

Nur mühsam kommen die Nordkreiskicker in Schwung. Seit Wiederaufnahme des Spielbetriebs am 6. März 2022 halten sich ausgetragene Partien und Spielausfälle in etwa die Waage.