Die beiden Vereine verbindet eine langjährige Freundschaft. So hat die Kolpingkapelle Schwagstorf in diesem Jahr bereits zum 41. Mal das Schützenfest in Höckel musikalisch begleitet. Auch zwei Konzerte hat die Kolpingkapelle Schwagstorf in den Jahren 2008 und 2018 bereits in der Schützenhalle in Höckel gegeben. In diesem Jahr sind die Schwagstorfer nun zum dritten Mal mit einem Konzert in Höckel zu Gast.

Die beiden Vereine versprechen „ein Konzert der etwas anderen Art“. Es wird kein klassisches Konzert mit reinen Sitzplätzen sein. Wie der Name „Partywelle“ verrät, handelt es sich um ein Party-Konzert. „Die Gäste werden eingeladen, mit uns zu feiern, zu tanzen und zu singen“, sagt Marvin Kleineberg, Vorsitzender des Schützenvereins Höckel. „Auch musikalisch ist für jeden Geschmack etwas dabei, sodass Jung und Alt auf ihre Kosten kommen“, ergänzt Christopher Vismann, Vorsitzender der Kolpingkapelle Schwagstorf.

Ein derartiges Konzert habe bereits im Jahr 2021 in der Schützenhalle Klein Bokern stattgefunden. An diesem Abend sei auch die Idee entstanden, diese Art von Konzert gemeinsam mit den Freunden aus Höckel zu veranstalten.

Karten für die „Partywelle“ gibt es für 10 Euro bei folgenden Vorverkaufsstellen in Schwagstorf an der Tankstelle Geers, im Salon Haarmonie sowie bei Hanna Klausing, Telefon 0151/53149608). In Voltlage gibt es Karten bei der Tankstelle Gertken, Use olle Schaule und bei Marc Depeweg, Telefon 0151/62604216.