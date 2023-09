Wegen einer Baustelle im Ort hat sich der Veranstalter kurzfristig entschieden, die Streckenführung aus Sicherheitsgründen zu ändern. Somit führt die neue Kirmeslauf-Strecke ausschließlich durch das Dorf. 2,3 Kilometer lang ist die Runde, die mit gerade einmal zehn Höhenmeter topfeben ist

Und da geht es lang: Vom Start an der Filiale der VR-Bank Osnabrücker Nordland führt die Strecke über die Lindenstraße rechts ab in die Alte Poststraße. Von dort geht es links in die Limberger Straße und dann wieder nach links in die Von-Galen-Straße. Weiter geht es vorbei an er Kinderkrippe St. Christophorus, St. Laurentius Kindergarten und Friedhof, dann nach rechts in die Vornholtstraße.

Nach einer Schleife durch den Haarmeyers Kamp geht es zurück auf die Vornholtstraße und dann nach rechts weiter über Dobbelhofskamp und Lindenstraße vorbei am St. Elisabeth-Stift über Kleiner Sundern wieder auf die Lindenstraße zum Ziel vor der VR-Bank.

Neu sind in diesem Jahr auch die Startzeiten für die Läuferinnen und Läufer. Los geht es bereits um 16.45 Uhr mit dem Bambinilauf über 800 Meter. Um 17 Uhr werden die Erst- und Zweitklässler auf die Strecke geschickt; um 17.30 Uhr startet der Lauf der älteren Schüler.

Die bereits angemeldeten Schüler des 2,3 Kilometer-Laufes nehmen automatisch an einer Tombola teil. Nachmeldungen sind noch am Samstag von 15.30 bis 16.30 Uhr im Wettkampfbüro in der VR-Bank möglich. Die Startnummern werden ab 16 Uhr im Eingangsbereich der VR-Bank ausgegeben.

