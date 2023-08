Mit Livemusik und Freibier starten die Merzener und ihre Gäste am Samstag um 18 Uhr in die Kirmes. Bürgermeister Christof Büscher und Lukas Wilke, Vorsitzender der Werbegemeinschaft Merzen, eröffnen das Dorffest. Getränke werden im Anschluss in einer „Happy Hour“ bis 19.30 Uhr vergünstigt ausgeschenkt. Um 19 Uhr sorgt DJ5Events für Livemusik bis in die späten Abendstunden.

Startschuss für 21. Kirmeslauf erst am Sonntag

Ihren sportlichen Auftakt nimmt die Kirmes ausnahmsweise am Sonntagvormittag. Um 11 Uhr fällt der Startschuss für den 21. Kirmeslauf, dessen Erlös wieder an die Deutsche Kinderkrebs-Stiftung gehen soll. Die Siegerehrung für den Zwei-Stunden-Dauerlauf, an dem Läufer und Walker als Einzelstarter oder im Team teilnehmen können, ist für 14 Uhr vorgesehen. Auch die Schüler der Grundschule Merzen machen mit, für sie gibt es anstelle des 2,6 Kilometer langen Rundkurses eine eigene 400-Meter-Strecke.

Mit einem Fassbieranstich wird die Kirmes – wie hier im Jahr 2022 – am Samstagabend wieder eröffnet. Archivfoto: Björn Thienenkamp

Wer klettert am besten?

Der Förderverein der Grundschule Merzen bittet ab 14 Uhr zu Kaffee und Kuchen ins Festzelt. Um 16 Uhr werden die Gewinner des Ferienspaßrätsels gekürt. Gewinne im Gesamtwert von 300 Euro werden nach Angaben der Gemeinde Merzen an die jungen Teilnehmenden ausgeschüttet.

Und was bietet die Kirmes in Merzen sonst noch? Alles, was für einen Rummel gebraucht wird – angefangen von Karussells, Autoskooter und Buden. Die Werbegemeinschaft Merzen sorgt an beiden Kirmestagen für eine Kletterattraktion. Hier könnten Mutige ihr Können unter Beweis stellen, heißt es in der Ankündigung.