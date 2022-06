Bottle of Rain wird das Publikum mit einer erfrischenden Mischung aus Instrumental- und Gesangsstücken unterhalten. FOTO: Veranstalter up-down up-down Konzert am Haus Höckel Irish Folk mit Bottle of Rain in Voltlage Von Christian Geers | 24.06.2022, 09:29 Uhr

Musik wie sie in einem irischen Pub zu hören ist, verspricht die Folkband Bottle of Rain. Am Freitag, 8. Juli 2022, nimmt das Trio sein Publikum in Voltlage mit auf eine musikalische Reise auf die „grüne Insel“ – vor einer ganz ungewohnten Kulisse.