Top, die Wette gilt: WaPlaDö-Vorsitzender Thilo Kruse fordert das Kita-Team um Anke Albersmann heraus. FOTO: Wanderverein Plaggenschale-Döllinghausen Verein fordert Kita-Team heraus Indian-Summer-Fete in Merzen: Dorfwette zum krönenden Abschluss Von Christian Geers | 15.06.2022, 10:21 Uhr

Am 17. und 18. Juni 2022 wird in Merzen die letzte Indian-Summer-Fete gefeiert. Der Wanderverein Plaggenschale-Döllinghausen als Veranstalter will es noch einmal wissen. Außerdem hat die Mitglieder das Wettfieber gepackt.