Eine optische Täuschung: Der Maibaum auf dem Dorfbrunnenplatz in Neuenkirchen ist natürlich nicht höher als der Kirchturm der St. Laurentius-Kirche. FOTO: Björn Thienenkamp In Neuenkirchen steht schon einer Im Osnabrücker Nordkreis beginnt die Zeit der Maibäume Von Björn Thienenkamp | 28.04.2022, 12:02 Uhr

In den nächsten Tagen sprießen sie wieder in vielen Orten des Osnabrücker Nordkreises aus den Böden: die Maibäume. Und viele Menschen in der Region freuen sich nach zwei Jahren Corona-Pause auf das festliche Aufstellen des Maibaumes in geselliger Runde. In Neuenkirchen steht bereits der Maibaum - und darunter wurde gefeiert.