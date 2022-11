Ein letztes Mal einschwören vor der Winterpause: Für die Eintracht ist das Spiel am Samstag wichtig. Archivfoto: Rolf Kamper up-down up-down Fußball-Kreisliga der Frauen Holt sich Eintracht Neuenkirchen in Glane die Herbstmeisterschaft? Von Matthias Benz | 24.11.2022, 22:43 Uhr

In der Kreisliga haben die Fußballerinnen von Eintracht Neuenkirchen beste Chancen, als Tabellenführerinnen in die Winterpause zu gehen. Das letzte Spiel des Jahres findet am Samstag, 26. November 2022, um 17.30 Uhr in Glane statt.