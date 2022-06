Als Klassenbeste zeichnete Schulleiterin Carmen Höveler (Zweite von links) Niklas Kletke (Dritter von links) und Alisa Vermut (Fünfte von links) aus, für besonderes Engagement Jakob Vogelsang (Bildmitte); mit dabei (von links): die Klassenlehrer Dirk Haenelt, Andreas Steinke und Thomas Schulte-Sutrum. FOTO: Christian Geers up-down up-down Schulentlassung 2022 Viel Lob und Applaus für 38 Schüler der Goode-Weg-Schule Neuenkirchen Von Christian Geers | 27.06.2022, 08:04 Uhr

Es gab viel zu beklatschen und zu lachen in der Entlassfeier der Goode-Weg-Schule Neuenkirchen. Das lag nicht nur an der ziemlichen kurzweiligen Feierstunde, sondern auch daran, dass ein Wort so gut wie keine Rolle spielte: Corona.