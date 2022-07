Der letzte Schultag vor den Sommerferien begann für Maria von der Haar ganz anders als gedacht. FOTO: Christian Geers up-down up-down Mit Fähnchen, Rosen und Spalier Maria von der Haar verlässt die Goode-Weg-Schule Neuenkirchen Von Christian Geers | 13.07.2022, 14:47 Uhr

Am liebsten hätte sich Maria von der Haar still und leise von der Goode-Weg-Schule in Neuenkirchen verabschiedet. Doch Schüler und Kollegium sorgen dafür, dass der letzte Schultag für die langjährige Schulsekretärin ganz anders verläuft als gedacht.