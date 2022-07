Am 15. und 16. Juli rollt in Schlichthorst beim Fußballturnier um den Samtgemeindepokal der Ball. (Symbolbild) FOTO: Rolf Kamper up-down up-down Fußball an zwei Tagen in Schlichthorst Neuer Modus bei Neuenkirchener Samtgemeindeturnier Von noz.de | 14.07.2022, 10:22 Uhr

Die Fußballvereine in der Samtgemeinde Neuenkirchen ermitteln am Freitag, 15. Juli 2022, und Samstag, 16. Juli 2022, ihren Meister. Vier Teams kämpfen in einem neuen Modus um den Titel.