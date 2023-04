Am Mittwoch geht es für die Kreisliga-Fußballerinnen von Eintracht Neuenkirchen im Pokal weiter. Symbolfoto: Rolf Kamper up-down up-down Frauenfußball im Nordkreis Eintracht Neuenkirchen will ins Pokal-Halbfinale Von Matthias Benz | 19.04.2023, 10:53 Uhr

Die Fußballerinnen von Eintracht Neuenkirchen sind als letztes Team aus dem Osnabrücker Nordkreis noch im Kreispokal vertreten. Am Mittwoch, 19. April 2023, tritt die Mannschaft um 19.45 Uhr in Glandorf an. Am Wochenende folgt dann ein Derby in der Kreisliga.