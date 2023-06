16 der insgesamt 69 Absolventen der Fürstenberg-Realschule Recke kommen aus Voltlage, Neuenkirchen und Bramsche. Foto: Fürstenberg-Realschule up-down up-down Fürstenberg-Realschule Recke Diese 16 Schüler aus Voltlage, Bramsche und Neuenkirchen haben nun ihren Realschulabschluss Von noz.de | 20.06.2023, 10:47 Uhr

16 Schüler aus Neuenkirchen, Voltlage und Bramsche haben an der Fürstenberg-Realschule in Recke ihre Abschlusszeugnisse erhalten. In Anlehnung an die Marvel-Comic-Helden „Avengers“ wählte der Abschlussjahrgang 2023 das Motto „AKvengers – Mit dem Abschluss in den Händen werden Helden zu Legenden“.