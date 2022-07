Direkt aus dem kleinen Seifenladen, in dem es so wunderbar duftet, berichtete Moderatorin Anna Lisa Kraus für die Reihe „Mein Nachmittag“. Etliche Gäste durften bei Kaffee und Kuchen die Arbeiten des Fernsehteams verfolgen und erhielten von Rautenberg in einem eigens eingerichteten „Kochstudio“ eine Einführung in das Seifenmachen.