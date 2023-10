Ausbildung zum Truppmann Fit in Theorie und Praxis: Feuerwehr-Nachwuchskräfte bestehen Prüfung in Merzen Von Jürgen Schwietert | 01.10.2023, 14:08 Uhr Am Einsatzort angekommen: Der Gruppenführer erteilt die Kommandos für den Löscheinsatz. Foto: Jürgen Schwietert up-down up-down

Wer in der Freiwilligen Feuerwehr mitmachen will, braucht eine fundierte Ausbildung. 20 Männer und Frauen haben in Merzen bewiesen, dass sie das Basiswissen in Theorie und Praxis beherrschen.