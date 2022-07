Ursache für das Feuer war offenbar ein Wäschetrockner. FOTO: Feuerwehr Neuenkirchen up-down up-down Wäschetrockner fing Feuer Feuerwehr wird zu Brand in Neuenkirchen gerufen – muss aber nicht mehr löschen und | 28.07.2022, 07:24 Uhr | Update vor 37 Min. Von Martin Schmitz Corinna Berghahn | 28.07.2022, 07:24 Uhr | Update vor 37 Min.

In einem Tierfutterwerk in Neuenkirchen brach am Donnerstagmorgen ein Feuer aus. Der Brand war beendet, bevor die Feuerwehr eintraf. Der Schaden könnte aber trotzdem sehr hoch sein.