Einsatz am Feiertag Feuerwehr löscht in Neuenkirchen Brand im Hühnerstall Von Björn Dieckmann | 03.10.2023, 14:08 Uhr Unter Atemschutz ging die Feuerwehr gegen den Brand in einem Stall vor. Foto: Herbert Kempe up-down up-down

Auf einem Grundstück in Neuenkirchen ist am späten Dienstagvormittag ein Hühnerstall in Brand geraten. Tiere waren dabei aber nicht in Gefahr.