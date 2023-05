Um kurz vor Mitternacht rückte die Freiwillige Feuerwehr Merzen in der Nacht zum Montag zu einem Stallbrand aus. Symbolfoto: Michael Gründel up-down up-down Die Ursache ist noch unklar Stall brennt in Merzen: 100.000 Euro Schaden Von noz.de | 01.05.2023, 11:45 Uhr

Am Sonntagabend brannte am Osterodener Weg in Merzen ein Stallgebäude. Glücklicherweise kamen dabei weder Menschen noch Tiere zu Schaden. Weil die Brandursache unklar ist, beschlagnahmte die Polizei den Brandort.