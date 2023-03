Ernennungen und Beförderungen prägten die Versammlung der Freiwilligen Feuerwehr Neuenkirchen. Foto: Christian Geers up-down up-down 13 Brände, 123 Hilfeleistungen Mehr Einsätze durch Unwetter für Feuerwehr Neuenkirchen Von Christian Geers | 16.03.2023, 08:35 Uhr

Die Freiwillige Feuerwehr Neuenkirchen ist nicht nur bei Bränden und Hilfeleistungen schnell zur Stelle. In ihren Reihen hat sie auch speziell geschulte Ersthelfer, die in medizinischen Notfällen oft vor dem Notarzt am Einsatzort eintreffen – die Jahresbilanz für 2022.