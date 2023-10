In Großstädten wie Osnabrück und in Ballungszentren sind E-Busse längst Bestandteile der ÖPNV-Flotten. Wenn die Mobilitätswende gelingen und die ehrgeizigen Klimaschutzziele erreicht werden sollen, müssen auch die Busse im Öffentlichen Personennahverkehr auf emissionsfreie Antriebe umgerüstet werden. Zumal die Europäische Union für die kommenden Jahre knallharte Vorgaben macht.

Umfreundlichkeit und Nachhaltigkeit beim Busfahren ist im Hause Hülsmann Reisen, 1927 in Voltlage gegründet, schon seit Jahren ein Thema. Mehr als 70 Prozent der Busflotte erfülle die Euro-6-Norm. Seit Jahren würden alle Busse mit Regenwasser gewaschen, PV-Anlagen auf den Dächern der Bushallen seien eine Selbstverständlichkeit, berichtet Karl Hülsmann junior.

„Wir wollen zeigen, dass Elektrobusse auch im ÖPNV einer ländlichen Region funktionieren.“ Karl Hülsmann Geschäftsführer Hülsmann Reisen

Nun also folgt der Einstieg in den Umstieg der Flotte auf batteriebetriebene Busse. „Wir wollen zeigen, dass Elektrobusse auch im ÖPNV einer ländlichen Region funktionieren“, sagt Hülsmann. Zwar seien die Betriebskosten für einen E-Bus höher als bei einem mit Diesel betriebenem Fahrzeug, „wir wollen es trotzdem wagen“.

Bund fördert E-Busse mit 5,4 Millionen Euro

23 Busse – und damit ein Sechstel aller Fahrzeuge des Unternehmens – werden künftig mit Strom betrieben. Zum Kaufpreis sagte Hülsmann nichts, nur so viel: Mit 5,4 Millionen Euro unterstützte das Bundesverkehrsministerium den Kauf der Elektrobusse. „Unser Eigenanteil für die Busse war etwas größer als der Zuschussbetrag.“

Eingesetzt werden die neuen Personentransporter an den Standorten in Voltlage, Fürstenau, Hopsten, Haselünne und Bad Zwischenahn, also im ÖPNV in den Landkreisen Osnabrück, Emsland, Friesland und Steinfurt.

Auch dort sind weitere Investitionen in die Ladeinfrastruktur erforderlich, wie der Firmenchef erläutert: für Trafo- und Ladestationen samt Verkabelung. Dort werden die Busse über Nacht aufgeladen und sind am nächsten Morgen wieder startbereit.

Mit solchen Ladestationen werden alle Standorte des Busunternehmens Hülsmann nachgerüstet.

Die ersten Fahrten haben die neuen Busse bereits hinter sich. Das Akku-Paket mit einer Speicherkapazität von mehr als 400 Kilowatt erlaube eine Reichweite von gut 400 Kilometern, erläutert Seniorchef Karl Hülsmann. „Am Ende der Tour sind – je nach Fahrweise – noch etwa 20 Prozent Energie im Akku vorhanden.“ Das liege an der eingebauten Technik, verbrauchte Energie kann während der Fahrt zurückgewonnen werden.

E-Busse sind komfortabel und leise

Die Fahrer seien angetan von den neuen E-Bussen, berichtet Christian Kleine. Der Werkstattmeister bei Hülsmann Reisen in Voltlage spricht von einem „ganz entspannten Fahrgefühl“. Der Arbeitsplatz des Fahrers ist sehr übersichtlich und besteht aus mehreren Monitoren. Kameras und ein Abbiegeassistent liefern die Bilder und machen die Fahrt sichtbar und sicherer. Außenspiegel hat das georderte E-Bus-Modell nicht mehr.

Probefahrt von Voltlage nach Weese und zurück: Karl Hülsmann junior erläutert den Gästen die vielen Vorzüge eines E-Busses.

Die Busse mit 43 Sitzplätzen im charakterischen Blauton der Firma Hülsmann bieten Fahrgästen einen hohen Komfort. Das stellen auch die Gäste – darunter sind Samtgemeindebürgermeister aus den Nordkreiskommunen, Landrätin und Vertreter des Fahrzeugherstellers MAN – bei einer Probefahrt zwischen Voltlage und Weese fest. Es gibt Ladebuchsen für Smartphones im USB- und USB-C-Standard. Eine Luftreinigung ist ebenfalls eingebaut.

Mit einer kleinen Feierstunde stellte Hülsmann Reisen am Stammsitz in Voltlage die neue E-Buss-Flotte vor – mit dabei Vertreter der Nordkreiskommunen, des Landkreises und der Herstellerfirma MAN.

Und auch das Fahrgefühl unterscheidet sich: Der E-Bus ist viel leiser als sein Diesel-Pendant, wenn er beschleunigt, aber genauso kraftvoll, die Fahrt an sich ruhiger. Weil die Akkus auf dem Busdach untergebracht sind und das wiederum Auswirkungen auf den Schwerpunkt des Busses hat, sorgt ein ausgeklügeltes Luftdrucksystem für Stabilität. Kurven und unebene Straßen gleicht es aus.

Landrätin Anna Kebschull lobt Innovationsgeist

Für Landrätin Anna Kebschull ist die Firma Hülsmann „ein absoluter Vorreiter“ in Sachen Elektromobilität. Es leiste einen wichtigen Beitrag für die Mobilitätswende. Sie sei stolz, dass es ein solches Unternehmen mit Innovationsgeist im Landkreis gebe. Dessen Investitionsbereitschaft zeige, dass das Jahrzehnt des E-Busses langsam Fahrt aufnehme. „Damit wird ein ohnehin umweltfreundliches Verkehrsmittel ein Vorreiter in Sachen Klimaschutz“, so Kebschull.

43 Busse schaffte die Firma Hülsmann, die Schlüssel übergaben symbolisch die MAN-Vertreter Darko Simeunovic (links) und Björn Puls (rechts) an Karl Hülsmann junior.

Stolz war auch Neuenkirchens Samtgemeindebürgermeister Christoph Trame. Es sei eine mutige Entscheidung gewesen, in eine E-Bus-Flotte für den ÖPNV auf dem Land zu investieren. „Das war ein starkes Zeichen.“

Das sah auch Darko Simeunovic so: Der Mitarbeiter des Fahrzeugherstellers MAN war beeindruckt von der Eigeninitiative der Firma Hülsmann, eines Privatunternehmens, „aus freien Stücken“ mit 23 Bussen in die Elektromobilität einzusteigen. Nur so werde die Verkehrswende gelingen.