Ein Spielfeld für zwei Sportarten: Für Fußball- und Basketball-Enthusiasten ist die Mini-Arena gedacht, die die SG Voltlage gebaut hat und auf die Daniel Strodmeyer, Philipp Hölscher und Alexander Menke (von links) ziemlich stolz sind. Foto: Christian Geers up-down up-down Sportgelände wird modernisiert SG Voltlage hat nun eine Mini-Arena für Fußball und Basketball Von Christian Geers | 18.01.2023, 11:19 Uhr

Seit Sommer 2022 krempelt die SG Voltlage ihr Sportgelände an der Jahnstraße um. Mehr als eine halbe Million Euro steckt die Sportgemeinschaft in die Modernisierung. Was bereits erledigt ist und welche Arbeiten noch anstehen.