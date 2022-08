Kreisliga: Für Neuenkirchen geht es nach Achmer (in blau). FOTO: Rolf Kamper, Rebhuhnweg 31, 496 up-down up-down Wer übernimmt Platz eins? Kreisliga: Eintracht Neuenkirchen gewinnt mit „erwachsener Leistung“ Von Matthias Benz | 25.08.2022, 16:18 Uhr

Mit einem 3:0-Sieg hat Eintracht Neuenkirchen die nächsten Punkte in der Kreisliga verbucht. Dennoch schaut Trainer Viktor Tews mit etwas Unbehagen auf das Sonntagsspiel gegen Achmer. Währenddessen ist Aufsteiger SV Kettenkamp in der neuen Liga angekommen und hat mittlerweile an Zuversicht gewonnen.