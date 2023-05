Im Baugebiet an der Overbergstraße stehen insgesamt 26 Grundstücke zur Verfügung. Die Vermessung hat bereits stattgefunden. Foto: Christian Geers up-down up-down Vorschläge für zwei Baugebiete Drei neue Straßen in Merzen: Diese Namen sollen sie tragen Von Christian Geers | 04.05.2023, 14:39 Uhr

In den beiden neuen Baugebieten in Merzen steht noch kein einziges Haus. Wer dort seinen Traum vom Eigenheim verwirklichen wird, weiß aber schon, wie die drei neuen Straßen in den Wohnquartieren heißen werden.