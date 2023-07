Im Dorfpark in Merzen kann nicht nur Bürgermeister Christof Büscher eine ruhige Kugel schieben. Nach der Umgestaltung gibt es dort auch einen Bouleplatz. Foto: Christian Geers up-down up-down Festakt zur Freigabe Dorfpark eröffnet: Merzens Bürgermeister freut sich schon auf eine Partie Boule Von Christian Geers | 31.07.2023, 13:51 Uhr

Im Juli 1998 begann der Bau der Dorfteiche in Merzen. 25 Jahre später ist aus dem Gelände in der Ortsmitte das geworden, was es immer sein sollte: ein Ort der Begegnung für alle Einwohner und ein Ort, an dem nicht nur Bürgermeister Christof Büscher künftig eine ruhige Kugel schieben kann.