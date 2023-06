Die Werkshalle der Maschinenfabrik Bema in Voltlage wird zur Großraumdisco: Der Weeser Sport plant die 17. Auflage der Sommernachtsfete. Archivfoto: Björn Thienenkamp up-down up-down Am 30. Juni und 1. Juli 2023 Sommernachtsfete in Voltlage mit Beachvolleyball und zwei Partys Von noz.de | 29.06.2023, 05:52 Uhr

Die Mitglieder des Vereins Weeser Sport stehen in den Startlöchern: Am Freitag, 30. Juni 2023, und Samstag, 1. Juli 2023, geht in Voltlage die 17. Sommernachtsfete über die Bühne. Darauf dürfen sich die Besucher freuen.