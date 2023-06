In Merzen endet die Schützenfestsaison 2023 am ersten Juli-Wochenende. Dann feiert der Schützenverein Engelern-Schlichthorst. Symbolfoto: Björn Thienenkamp up-down up-down Schützenfest 2023 Schützenfest in Engelern-Schlichthorst: Wer wird erster Jugendkönig? Von noz.de | 27.06.2023, 13:11 Uhr

In der Gemeinde Merzen steht am Wochenende das fünfte und letzte Schützenfest an. Der neue König des Schützenvereins Engelern-Schlichthorst steht bereits fest. Und zwei Neuerungen gibt es auch.