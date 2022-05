Den symbolischen Schlüssel für das Rathaus-Provisorium in Merzen drückten Ratsvorsitzender Vitus Buntenkötter (Dritter von rechts) und Andreas Lanwert als allgemeiner Vertreter (Dritter von links) dem neuen Samtgemeindebürgermeister Christoph Trame (links) an seinem ersten Arbeitstag in die Hand.

FOTO: Josef Pohl