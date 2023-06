Für den SV Quitt Ankum II und den SV Nortrup lief die Saison in der 1. Kreisklasse Osnabrück A zu ihrer Zufriedenheit. Symbolfoto: Rolf Kamper up-down up-down DJK Schlichthorst bleibt drin Blau-Weiß Merzen II steigt freiwillig in die 2. Kreisklasse ab Von Jürgen Schinke | 12.06.2023, 21:15 Uhr

Nur noch vier statt bis dato fünf Staffeln wird es in der neuen Saison in der 1. Kreisklasse Osnabrück geben. Die angeschobene Ligareform prägte die gerade abgelaufene Serie. Aber nicht jedes Team, das den sportlichen Klassenerhalt geschafft hat, will ihn auch wahrnehmen.