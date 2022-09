Ein Bummel übern Rummel: Die Lindenstraße in Neuenkirchen ist zur Kirmes wieder zu einer Flaniermeile geworden. Foto: Björn Thienenkamp up-down up-down Spritziger Auftakt mit Fassanstich Bummeln auf der Lindenstraße: Neuenkirchen feiert Kirmes Von Björn Thienenkamp | 04.09.2022, 13:54 Uhr

Mit dem Kirmeslauf und dem Fassbieranstich ist am Samstagabend die Kirmes in Neuenkirchen eröffnet worden. Beim Startschuss für den Lauf verlief alles reibungslos, aber der Fassanstich endete mit einer Bierfontäne. Auch am heutigen Sonntag lädt die Lindenstraße wieder zum Bummeln und Flanieren ein.