Auch die Drehleiter aus Mettingen war im Einsatz. Damit suchte die Feuerwehr auf dem Dach des Bullenstalls nach möglichen Glutnestern. FOTO: Heinrich Weßling Vier Feuerwehren im Einsatz Bullenstall gerät in Voltlage in Brand Von Heinrich Weßling und Christian Geers | 08.06.2022, 17:30 Uhr

Aus bislang unbekannter Ursache ist am Mittwochnachmittag in Voltlage in einem Bullenstall am Steinfelder Damm ein Feuer ausgebrochen. Vier Feuerwehren waren im Einsatz.