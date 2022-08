Viele Schausteller haben nach drei Jahren Corona-Zwangspause wieder den Weg zur Kirmes in Merzen gefunden. FOTO: Björn Thienenkamp up-down up-down Vergnügen dauert bis Sonntagabend Nach drei Jahren endlich wieder Kirmes in Merzen Von Björn Thienenkamp | 21.08.2022, 14:56 Uhr

Wegen der Corona-Pandemie musste die Kirmes in Merzen in den vergangenen beiden Jahren ausfallen. Noch bis Sonntagabend lockt die Budenstadt in die Dorfmitte.