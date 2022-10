Einsatzfreudig: Kapitän Michael Rechtien (Mitte) und Merzen besiegten den TV Bohmte. Foto: Rolf Kamper up-down up-down Fußball-Kreisliga Osnabrück A Blau-Weiß Merzen und TuS Neuenkirchen stoppen Negativserien Von Matthias Benz | 06.10.2022, 17:11 Uhr

In der Fußball-Kreisliga Osnabrück A hat Blau-Weiß Merzen nach zuletzt drei Pleiten in Folge wieder gewonnen. Im Nachholspiel gegen Bohmte setzte sich das Team mit 3:1 durch. Am Sonntag, 9. Oktober 2022, empfangen die Löwen den SV Alfhausen - nicht die einzige spannende Partie des zehnten Spieltags.