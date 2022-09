Die Merzener Löwen besiegten unter der Woche den SuS Vehrte. Symbolfoto: Rolf Kamper up-down up-down Sonntag Derby in Neuenkirchen Blau-Weiß Merzen setzt den Traumstart in der Fußball-Kreisliga fort Von Matthias Benz | 09.09.2022, 12:34 Uhr

Die Merzener Fußballer haben am Donnerstag den dritten Sieg im dritten Kreisligaspiel geholt. Am Sonntag wartet die bislang schwerste Aufgabe im Neuenkirchener Derby. Außerdem sind drei Nordkreisler in die dritte Pokalrunde eingezogen.