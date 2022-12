Nach zwei Siegen in Folge ist die Stimmung bei den Merzener Regionalliga-Basketballern prima. Archivfoto: Rolf Kamper up-down up-down Gelingt der Sprung auf Platz 3? Merzen Lions wollen Erfolgsserie beim CVJM Hannover fortsetzen Von Bernard Middendorf | 16.12.2022, 16:23 Uhr

Die Basketballer des SV Blau-Weiß Merzen haben in der 2. Regionalliga Nord-West nach einer Niederlagenserie wieder in die Spur gefunden. Am Samstag, 17. Dezember 2022, um 17 Uhr wollen die Lions auch beim CVJM Hannover punkten.