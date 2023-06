Neben dem Sportplatz und in Sichtweite der Tennisanlage entsteht eine „Outdoor-Muckibude“. Ende Juni soll der Bewegungspark fix und fertig sein. Foto: Christian Geers up-down up-down Standort sorgt für Kritik Bewegungspark in Neuenkirchen: So läuft es bei den Bauarbeiten Von Christian Geers | 18.06.2023, 11:58 Uhr

Neuenkirchen ist in Kürze um einen attraktiven Treffpunkt reicher. Am Gelände des Tennisvereins in der Straße Im Hülsen baut die Samtgemeinde Neuenkirchen einen Bewegungspark. Doch gegen die „Outdoor-Muckibude“ gibt es auch Bedenken.