Baugebiete nicht erschlossen Bauen in Merzen: Darum müssen sich Häuslebauer noch gedulden Von Christian Geers | 16.08.2023, 16:09 Uhr Der Bebauungsplan, der diese Ackerfläche an der Overbergstraße in Merzen zu Bauland macht, ist längst rechtskräftig. In Kürze soll die Fläche nun auch erschlossen werden. Foto: Christian Geers

Wer in Merzen seinen Traum vom Eigenheim verwirklichen will, muss sich noch in Geduld üben. Die Gemeinde bietet zwar fast 70 Grundstücke an. Aber bevor mit dem Hausbau begonnen werden kann, müssen die erst einmal erschlossen werden. Das ist der Stand der Dinge.