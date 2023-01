Beim TuS Bad Essen gelang Marcel Kosiol (rechts) und den Merzenern ein souveräner Auswärtssieg. Archivfoto: Rolf Kamper up-down up-down Raptors aus Bad Essen zu Gast Basketballer von BW Merzen starten mit Heimspiel ins neue Jahr Von Bernard Middendorf | 13.01.2023, 13:44 Uhr

Alles andere als selbstverständlich ist für die Basketballer von Blau-Weiß Merzen in der 2. Regionalliga Nord-West ein Sieg gegen die Raptors des TuS Bad Essen. In der Merzener Sporthalle werden die Gäste am Samstag, 14. Januar 2023, um 19.30 Uhr mit dem Mut der Verzweiflung kämpfen.