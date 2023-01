Point Guard Kristaps Purplevics (mit Ball) hält bei den Merzener Löwen die Fäden in der Hand. Archivfoto: Rolf Kamper up-down up-down Lions hoffen auf kompletten Kader Merzener Basketballer empfangen Tabellennachbarn TSG Westerstede Von Bernard Middendorf | 28.01.2023, 05:55 Uhr

Die Niederlage in Bremerhaven soll ein Ausrutscher bleiben, wenn die Basketballer von Blau-Weiß Merzen in der 2. Regionalliga Nord-West zum nächsten Heimspiel antreten. Am Samstag, 28. Januar 2023, um 19.30 Uhr geht es gegen die TSG Westerstede II.