Unfall ohne Verletzte Automatischer Notruf löst Großeinsatz aus in Neuenkirchen Von Martin Schmitz | 05.04.2023, 15:51 Uhr

Ein Pkw-Unfall am Mittwochmittag in Neuenkirchen führte zu einem Großeinsatz von Polizei, Feuerwehr und Rettungsdienst. Es gab aber keine Verletzten, auch der Schaden hielt sich in Grenzen