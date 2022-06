Auch sie wünscht sich die alten Aufpflasterungen am Osterodener Weg zurück: Mareike Strothmann. Der Verkehr ist stark angestiegen, seitdem beispielsweise wieder Spiele im Löwen-Stadion am Osterodener Weg ausgetragen werden. FOTO: Jürgen Ackmann Auto halten sich nicht an Tempo 30 Familien am Osterodener Weg in Merzen wollen Raser stoppen Von Jürgen Ackmann | 22.06.2022, 12:44 Uhr

Es ist das altbekannte Problem und immer wieder ein Thema. Autofahrer sind in Tempo-30-Zonen zu schnell unterwegs. Das ist am Osterodener Weg in Merzen nicht anders. Familien mit Kindern fordern nun, dass die Gemeinde wieder Aufpflasterungen einbaut. Vor zwei Jahren sind sie gerade erst entfernt worden.