Ganz konkrete Wünsche können Jugendliche aus Merzen, Neuenkirchen und Voltlage bei der Neuauflage der Jugendkonferenz äußern (Archivfoto). FOTO: Ulrike Havermeyer Jugendkonferenz am 16. Juni 2022 Was bewegt Jugendliche in Merzen, Neuenkirchen und Voltlage? Von Christian Geers | 05.06.2022, 08:04 Uhr

Auf ihre Wünsche, Erwartungen und Vorstellungen kommt es an, aber auch auf ihre Kritik und Verbesserungsvorschläge: Jugendliche zwischen 14 und 21 Jahren aus Merzen, Neuenkirchen und Voltlage sind aufgerufen, sich an der Jugendkonferenz der Samtgemeinde Neuenkirchen am Donnerstag, 16. Juni 2022, zu beteiligen.