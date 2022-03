Auf einem Feld in Voltlage warfen Unbekannte 250 Altreifen weg. FOTO: Polizei Hinter Gebüsch abgeladen Altreifen entsorgt: Diesmal war Voltlage dran Von noz.de | 06.03.2022, 20:15 Uhr

Nach Merzen war Voltlage an der Reihe: Zum zweiten Mal in einer Woche kippten Umweltfrevler hunderte von Altreifen in der Samtgemeinde Neuenkirchen einfach in die Landschaft.